Sıcaklıklar 12 derece düşüyor: 13 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, yurdun kuzey, iç ve doğu bölgeleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri ile Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay kıyıları, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

13 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından, 13 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Uyarı yapılan iller arasında; Adıyaman, Artvin, Bitlis, Giresun, Hakkari, Mersin, Malatya, K.Maraş, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Van yer aldı.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR ARTACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Yağışların cumartesi günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklarla devam edeceğini belirten Macit, sel ve su baskınına karşı vatandaşları uyardı.

Macit, pazar gününden itibaren yurt genelinde yağış beklentisinin olmadığını aktararak, "Kuzey, iç, batı ve güney kesimlerde özellikle yağışsız günler bekliyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında cuma ve cumartesi devam edecek ancak cumartesi günü batı kesimlerinden başlayarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerine çıkması (3-6 derece) beklentimiz var." diye konuştu.

Üç büyükşehirde hafta sonunun yağışsız geçeceğini söyleyen Macit, sıcaklıkların İstanbul'da 25 ila 27 derece olacağını, Ankara'da ise yarın 23 derece olan sıcaklığın hafta başından itibaren 27 ila 28 derecelere çıkacağını belirtti.

Macit, İzmir'de ise bugün 29 derece beklenen sıcaklığın hafta sonunda 30 derecenin üzerinde seyredeceğini kaydetti.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saaterinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, güney kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde bugün beklenen hava durumu şöyle:

İSTANBUL: 25 C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Anadolu yakası aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANKARA: 21 C - Parçalı bulutlu,

İZMİR: 29 C - Az bulutlu

BURSA: 24 C - Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON: 23 C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

20 EYLÜL CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

ERZURUM: 16 C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS: 12 C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR: 28 C - Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP: 28 C - Parçalı bulutlu