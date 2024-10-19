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İHA

Rize’deki şiddetli yağışlar, özellikle Çamlıhemşin, Pazar ve Ardeşen ilçelerinde ufak çaplı sel ve heyelanlara yol açtı.

Bu durum, hayatı olumsuz etkileyerek ulaşımda aksamalar yaşanmasına neden oldu.

Rize İl Özel İdaresi ekipleri, köylere ulaşımın sağlanabilmesi için kapalı yolların hasar tespit ve temizleme çalışmalarına başladı.

Süregelen yağışların etkileri, yerel halk için zorluklar yaratırken, yetkililer de önlemler almaya devam ediyor.

PAZAR İLÇESİNDE TOPRAK KAYMASI

Pazar ilçesine bağlı Akbucak köyünde şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Yola yıkılan ağaç ve balçık nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı.

ARDEŞEN'DE YOL KAPANDI

Ardeşen ilçesine bağlı Köprüköy yolunda ise heyelan nedeniyle yola inen hafriyat sonucu yol kapandı. Heyelan aynı zamanda menfezin tıkanmasına sebep olunca su köy yolu üzerinden akmaya başladı.

ÇAMLIHEMŞİN'DE HEYELAN

Çamlıhemşin ilçesi Komilo köyünde de toprak kayması meydana geldi. Evlerin hemen arka kısmında bulunan yol heyelandan kaynaklı balçık ve ağaçların kopması nedeniyle ulaşıma kapandı.