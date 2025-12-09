Sıfır araç alacaklara yıl sonu müjdesi: İşte Aralık 2025’in en ucuz otomobilleri Aralık ayına girilmesiyle birlikte otomobil markaları fiyat listelerini bir kez daha güncelledi. Aralık 2025 otomobil fiyatlarının netleşmesiyle birlikte, yılın en ucuz sıfır araçları da belli oldu.

Göster Hızlı Özet Aralık 2025 itibarıyla otomobil markaları fiyat listelerini güncelledi.

Bu güncellemeyle Türkiye'de en ucuz sıfır otomobiller belirlendi.

Aralık ayının gelmesiyle birlikte otomobil markaları yeni fiyat listelerini yayımladı. Yıl sonu kampanyalarının başlaması ve firmaların stok güncellemeleriyle birlikte Türkiye'de en ucuz sıfır otomobil modelleri listesi de yeniden şekillendi. Araç sahibi olmak isteyenler, "Aralık 2025 sıfır araç fiyatları nasıl? En uygun otomobiller hangileri?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Türkiye'de en uygun sıfır otomobil modelleri: EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP GSR – 1.099.900 TL KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT – 1.260.000 TL Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump – 1.165.000 TL Citroen Elektrikli e-C3 – 1.375.000 TL Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 – 1.390.000 TL Dacia Sandero Stepway TCe 90 Auto – 1.420.000 TL Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style – 1.427.500 TL BYD ATTO 2 – 1.529.000 TL Renault Clio Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp – 1.536.000 TL Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna – 1.549.000 TL Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) – 1.685.000 TL Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Impression – 1.765.000 TL SsangYong Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik Benzinli – 1.780.000 TL Ford Puma Titanium – 1.784.800 TL Togg T10X V1 Standart Menzil – 1.862.000 TL Peugeot E-208 GT 100kW – 1.922.000 TL Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S – 1.750.000 TL

