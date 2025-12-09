Sıfır araç alacaklara yıl sonu müjdesi: İşte Aralık 2025’in en ucuz otomobilleri

- Aralık 2025 itibarıyla otomobil markaları fiyat listelerini güncelledi.
- Bu güncellemeyle Türkiye'de en ucuz sıfır otomobiller belirlendi.
- Fiat Egea Sedan, KIA Picanto ve Hyundai i10 en uygun modeller arasında yer alıyor.
Aralık ayının gelmesiyle birlikte otomobil markaları yeni fiyat listelerini yayımladı.
Yıl sonu kampanyalarının başlaması ve firmaların stok güncellemeleriyle birlikte Türkiye’de en ucuz sıfır otomobil modelleri listesi de yeniden şekillendi.
Araç sahibi olmak isteyenler, “Aralık 2025 sıfır araç fiyatları nasıl? En uygun otomobiller hangileri?” sorularına yanıt aramaya başladı.
İşte Türkiye’de en uygun sıfır otomobil modelleri:
EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER
Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP GSR – 1.099.900 TL
KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT – 1.260.000 TL
Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump – 1.165.000 TL
Citroen Elektrikli e-C3 – 1.375.000 TL
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 – 1.390.000 TL
Dacia Sandero Stepway TCe 90 Auto – 1.420.000 TL
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style – 1.427.500 TL
BYD ATTO 2 – 1.529.000 TL
Renault Clio Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp – 1.536.000 TL
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna – 1.549.000 TL
Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) – 1.685.000 TL
Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Impression – 1.765.000 TL
SsangYong Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik Benzinli – 1.780.000 TL
Ford Puma Titanium – 1.784.800 TL
Togg T10X V1 Standart Menzil – 1.862.000 TL
Peugeot E-208 GT 100kW – 1.922.000 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S – 1.750.000 TL