Sıfır Atık Vakfı’ndan ADF'de COP31 diplomasisi

Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) sıfır atık diplomasisi...

ADF'de küresel diplomasinin nabzı tutulurken, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da yürüttüğü temaslarla “iklim diplomasisi” alanında dikkat çeken temaslarını sürdürüyor.

"İŞ DÜNYASININ DİNAMİZMİNİ SÜRECE DAHİL ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İklim kriziyle mücadele ve COP süreçlerine dair uluslararası partnerlerle görüşmeler gerçekleştiren Ağırbaş, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Genel Sekreteri John Denton ile bir araya geldi.

Ağırbaş görüşmeye dair yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Genel Sekreteri Sayın John Denton ile iş dünyasının yeşil dönüşüm sürecini değerlendirdiğimiz verimli bir görüşme gerçekleştirdik.



İklim değişikliğiyle mücadelede özel sektörün öncü rolünü ele aldığımız görüşmede; yeşil yatırımların teşvik edilmesi, projelerin finanse edilebilir hale getirilmesi ve sürdürülebilir ticaret standartları üzerine odaklandık.



Ticaretin geleceğini doğayla dost bir zeminde inşa etmek için iş dünyasının dinamizmini bu sürece dahil etmeye devam edeceğiz."

"TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİNDEKİ COP31, İKLİM DİPLOMASİSİNDEKİ PROAKTİF ROLÜMÜZÜ TAÇLANDIRACAK TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR"

Ayrıca Antalya Diplomasi Forumu’nda “COP31’e Doğru” paneli düzenlendi.

Panele, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum da katıldı.

Panele dair paylaşımda bulunan Ağırbaş şunları belirtti:

"Antalya Diplomasi Forumu’nda düzenlenen “COP31’e Doğru” panelinde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ve COP31 Başkanımız Sn. Murat Kurum’un iklim diplomasisi vizyonunu dinledik.



Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31, iklim diplomasisindeki proaktif rolümüzü taçlandıracak tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu zirveyle atılacak vizyoner adımlar, ulusal hedeflerimize ivme kazandırırken tüm dünya için sürdürülebilir bir geleceğe ve insanlığa kalıcı faydalar sağlayacaktır."