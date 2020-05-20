Siirt kırsalında PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu

Siirt kırsalında PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu

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Jandarma ekiplerince Eruh ilçesinde, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları başarıyla devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Tünekpınarı köyü Gabar kırsalında 17 Mayıs'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU

3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda jandarma ekiplerince bölgede yapılan arama faaliyetlerinde, piyade tüfeği ve 5 şarjör, 2 muhtelif silah parçası, dürbün, lazermetre cihazı, 125 fişek, 2 çift ayakkabı ve teröristlere ait örgütsel doküman ele geçirildi.

Siirt'te PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi