Siirt'te 10 katlı binada yangın: 20 kişi dumandan etkilendi

İHA
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Garzan Mahallesi Kervan Caddesi’nde bulunan 10 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Dumanların çıktığı katlardaki dairelerde mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin sepetli merdiveniyle tahliye edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangında ilk belirlemelere göre 20 kişi dumandan etkilenerek hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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