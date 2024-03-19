Siirt’te araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı Siirt’in Pervari ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İHA

Siirt'in Pervari ilçesinde Yukarıbalcılar köyü mevkiinde sürücünün kontrolünden çıkan araç şarampole yuvarlandı.

Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar V.A., R.K. ve M.T., yapılan ilk müdahalenin arından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)