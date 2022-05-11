Siirt'te ele geçirilen silah ve mühimmatlar imha edildi

Siirt'te ele geçirilen silah ve mühimmatlar imha edildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Baykan ilçesinde kayalıklar arasındaki bidon içinde ele geçirilen, teröristlere ait silah ve mühimmatların imha edildiğini açıkladı.

Siirt'in Baykan ilçesinde yapılan operasyonda, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, yakalanan mühimmatların imha edildiğini duyurdu.

Ele geçirilen silah mühimmatlar imha edildi

DHA'da yer alan habere göre, Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Siirt İl Jandarma Komutanlığınca 09 Mayıs'ta Baykan ilçesi Korucu mezrası kırsalında düzenlenen operasyonda; kayalıklar arasında bidon içerisinde, 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 17 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet RPG-7 roketatara ait anti tank mühimmatı, 3 adet RPG-7 roketatara ait anti personel mühimmatı, 1 adet RPG-7 roketatara ait anti tank sevk fişeği, 6 adet RPG-7 roketatara ait anti personel sevk fişeği, 6 adet el bombası, 3 adet el telsizi, 1 adet gece görüş cihazı, 1 adet video kamera, yarım kilo C4 patlayıcı, yarım kilo C3 patlayıcı, 92 adet elektrikli fünye, 12 adet mekanik fünye, 150 metre infilaklı fitil, 18 adet 12.7 mm. çapında fişek, 36 adet 5.56 mm. çapında fişek, 7 adet EYP alıcısı, 1 adet telsiz şarj cihazı, 2 adet telsiz bataryası, 10 adet şarjör kütüklüğü ele geçirildi ve emniyetli şekilde imha edildi. "