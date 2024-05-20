İHA
Siirt'in Baykan ilçesinde bağlı Veysel Karani beldesinde yapımı devam eden yaklaşık 15-20 metre yükseklikte bir cami inşaatın çalışan işçilerin kalastan yaptıkları iskeleye gerekli güvenlik önlemi almadan çıkmaları, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.
Ölüme davetiye çıkardılar
Başlarında barette olmayan işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışmaları adeta ölüme davetiye çıkardı.
Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, işçiler kalıplar üzerinde yürürken çalıştı. Bu anlar çevredekiler tarafından korku ile izlendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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