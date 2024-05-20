Siirt'te güvenlik önlemi almayan işçiler korkuttu Siirt’te inşaat işçilerinin yapımı devam eden bir cami inşaatında önlem almadan çalışması tehlikeye davetiye çıkardı.

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İHA

Siirt'in Baykan ilçesinde bağlı Veysel Karani beldesinde yapımı devam eden yaklaşık 15-20 metre yükseklikte bir cami inşaatın çalışan işçilerin kalastan yaptıkları iskeleye gerekli güvenlik önlemi almadan çıkmaları, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Ölüme davetiye çıkardılar

Başlarında barette olmayan işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışmaları adeta ölüme davetiye çıkardı.

Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, işçiler kalıplar üzerinde yürürken çalıştı. Bu anlar çevredekiler tarafından korku ile izlendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)