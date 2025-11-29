Siirt’te işçileri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı

- Siirt'te, Şirvan ilçesinde işçi taşıyan otobüs devrildi, 17 kişi yaralandı.
- Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'te Şirvan ilçesindeki bir maden ocağında gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan 34 DKK 706 otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetimi kaybetmesi sonucu devrildi.
YARALI 17 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.