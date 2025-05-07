Siirt'te kamyon ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

İHA

Siirt'te Kurtalan-Batman kara yolunun Kaynaklı mezrası mevkisinde plakaları ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen kamyon ile kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan Ahmet T., Fuat A., Saliha A., Ahmet A. ve ismi öğrenilmeyen iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.