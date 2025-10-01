Abone ol: Google News

Siirt'te motosiklet kazasında 20 yaşındaki genç öldü

Siirt’te kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada ağır yaralanan 20 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 01.10.2025 01:16
Siirt’te Emrullah Tren Caddesi’nde Kadir Enüştekin’in (20) kullandığı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

20 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan genç, yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

