Siirt'te polisler, şehit polis Şeyda Yılmaz'ın anısına Türk Kızılay'a kan bağışladı

AA & Ensonhaber

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay Siirt Şubesi işbirliğiyle düzenlenen "Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz Kan Bağışı Kampanyası" yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte birçok polis memuru, kan bağışı için sıraya girerek anlamlı kampanyaya destek verdi.

"ARKADAŞLARIMIZIN ÖNERİSİYLE ŞEHİDİMİZİ ANDIK"

İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk de kampanyaya bizzat katılarak kan bağışında bulundu. Öztürk, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın anısına düzenlenen bu anlamlı etkinliğe polis teşkilatının büyük bir ilgi gösterdiğini belirterek,

Şehit arkadaşımız Şeyda Yılmaz'ı anmak için arkadaşlarımızın önerisiyle başlattığımız bu kampanya, Vali Kemal Kızılkaya'nın da desteğiyle hayata geçti. Şehidimizin acısı yüreğimizi dağladı, geride kalanlara Allah sabır versin

diye konuştu.

İki gün sürecek olan kampanyaya gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade eden Öztürk, etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.

"ŞEHİT ARKADAŞIMIZIN CESARETİ, BENİ ÇOK DUYGULANDIRDI"

Polis memuru Nurbanu Özer, bu kampanyada yer almaktan duyduğu gururu dile getirerek,

Şehit arkadaşımızın cesaretini videoda izlediğimde çok duygulandım. Gurur duydum, biz de aynı durumda olsak aynı cesareti gösterirdik. Şehidimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum

dedi.

İlk kez kan bağışında bulunan polis memuru Fazıl Kerim Karakurt da şehit meslektaşları adına düzenlenen bu etkinliğin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, "Bu kampanyada kan bağışlamak benim için çok önemliydi, bir daha olsa yine bağış yaparım" ifadelerini kullandı.