Siirt'te tandırda pişen lezzet: Büryan kebabı

Siirt'te kuyu şeklindeki tandırlarda pişirilen büryan kebabı, ramazan ayında da tercih ediliyor.

Büryan kebabı Türk Patent ve Marka Kurumunca 19 yıl önce tescillendi.

Yaylada otlayan sütten kesilmiş kuzu eti ile hazırlanıp 3 metre derinliğinde ve 1 metre çapındaki tandırda buharda pişiriliyor.

Normalde gün ağarmadan servis edilmesinden dolayı "uykudan feragat ettiren lezzet" olarak da bilinen büryan kebabı, ramazan dolayısıyla hem iftarda restoranlarda servis ediliyor hem de sipariş üzerine paket olarak evlere ulaştırılıyor.

Ramazan'da müşterilerin tercihi

Büryan ustası Murat Kayaalp, tescilli kebabı ramazanda da müşterilere sunduklarını söyledi.

Ramazan dışında saat 02.00'de bu kebap için hazırlıklara başladıklarını ifade eden Kayaalp, ramazanda ise büryanı iftara yetiştirmek için saat 11.00'de iş yerlerini açtıklarını belirtti.

"Kemikli et, kemiksiz etle temas etmiyor"

Kemiklerinden sıyrılan kuzu etini 2 saat pişirdiklerini anlatan Kayaalp, "Çengele astığımız kemiksiz etleri sarkıtıyoruz. Kemikli et, kemiksiz etle temas etmiyor. Kemikli et üstten damlayan yağ ile çengeldeki kemiksiz et ise buharda pişiyor." dedi.

Kayaalp, hiçbir katkı maddesi eklenmeyen büryan kebabının bu açıdan sağlıklı olduğunu düşündüklerini aktardı.

Ramazanda sipariş üzerine çalıştıklarını dile getiren Kayaalp, günde iki kez kuyuda bu yöntemle büryan kebabı hazırladıklarını kaydetti.

"Ramazanda büryan almak isteyenlerin iftardan en az 5 saat önce sipariş vermesi gerekiyor." diyen Kayaalp, bu lezzeti sipariş üzerine Gaziantep, Diyarbakır, Batman ve Şırnak gibi bölge illeri ile Ankara'ya da gönderdiklerini ifade etti.

Müşteriler beğenerek tüketiyor

AA'nın haberine göre, müşterilerden 90 yaşındaki Haydar Sürme, kentte 70 yıldır esnaflık yaptığını, çocukluktan bu yana bu kebabı tükettiklerini söyledi.

Genelde sabah erken saatlerde büryan kebabını tercih ettiklerini anlatan Sürme, ramazanda ise iftar için paket siparişi verdiğini belirtti.

Alper Arık da ramazan dışında sabah erkenden başlayan servisin öğle saatlerinde bittiğini, ramazanda ise iftara yönelik hazırlandığını kaydetti.

Ahmet Erbek ise kentte daha önce ramazanda hazırlanmayan büryanın birkaç yıldır iftarda da tüketildiğine işaret etti.