Silivri'de gece kulübündeki kaçak eğlenceye baskın
Silivri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir gece kulübüne yapılan baskında, 13 kişiye 11 bin 700 lira para cezası uygulandı.
- DHA
- 01.04.2021 - 17:29
- Güncelleme : 01.04.2021 - 17:31
Silviri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan gece kulübüne dün akşam saat 19.30'da baskın düzenledi.
PARA CEZASI UYGULANDI, GECE KULÜBÜ DE MÜHÜRLENDİ
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetlerini sürdürdüğü belirlenen gece kulübünde, müzik eşliğinde içki servisi yapıldığı görüldü. 13 kişiye 11 bin 700 lira para cezası uygulanırken, gece kulübü ise belediye ekiplerince mühürlendi.