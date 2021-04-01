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Silivri'de gece kulübündeki kaçak eğlenceye baskın

Silivri'de gece kulübündeki kaçak eğlenceye baskın

Silivri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir gece kulübüne yapılan baskında, 13 kişiye 11 bin 700 lira para cezası uygulandı.