İsrail'in Gazze'deki zulmü dünya genelinde büyük tepki toplarken, Türkiye'deki bazı sanatçılar da bu zulme ses çıkarıyor.
Filistin bayrağını öptü
Şanlıurfa'daki Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserde ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Filistin'e destek verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin 9. gününde sahne alan Akçıl, sahneye Filistin bayrağıyla çıktı ve bayrağı öpüp başına koydu.
"Özgür, özgür Filistin!" sloganları
Konser sırasında "Katil Netanyahu bizi duysun!" diyen Akçıl, kalabalığa "Özgür, özgür Filistin!" sloganları attırdı.
Arkeoloji Müzesi Meydanı’nda düzenlenen konserde on binlerce Şanlıurfalı, Akçıl'ın bu hareketine alkışlarla destek verdi.
Akçıl'ın, Filistin'e karşı gösterdiği bu destek, sosyal medyada da takdir topladı.
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