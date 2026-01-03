Sınav takvimi 2026: YKS, KPSS ve LGS tarihleri…

- 2026 yılındaki YKS, KPSS ve LGS gibi önemli sınavların tarihleri belirlendi.
- YKS sınavı 13-14 Haziran'da, KPSS Lisans sınavı 19 Temmuz'da ve LGS 7 Haziran'da yapılacak.
- ÖSYM ve MEB tarafından açıklanan takvim, milyonlarca aday için yol haritası sunuyor.
2026 yılına girilmesiyle birlikte eğitim ve kariyer hedefi olan milyonlarca adayın merakla beklediği sınav takvimi netleşti.
Üniversiteye girişten kamu personeli alımlarına, akademik kariyer planlarından yabancı dil yeterliliklerine kadar geniş bir alanı kapsayan YKS, KPSS, LGS, ALES, YDS, MSÜ ve bursluluk sınavlarının tarihleri açıklandı.
ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvim doğrultusunda hazırlanan 2026 sınav programı, öğrencilerden memur adaylarına kadar herkes için yol haritası niteliği taşıyor.
2026 ÖSYM ve MEB sınav takvimi şimdiden en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Peki 2026 YKS, KPSS ve LGS ne zaman yapılacak?
YKS 2026
TYT: 13 Haziran 2026 Cumartesi (sabah)
AYT: 14 Haziran 2026 Pazar (sabah)
YDT: 14 Haziran 2026 Pazar (öğleden sonra)
KPSS 2026
KPSS Lisans (Genel Yetenek – Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri): 19 Temmuz 2026
KPSS Alan Bilgisi: 25 – 26 Temmuz 2026
KPSS ÖABT: 2 Ağustos 2026
KPSS Ön Lisans: Eylül 2026 (planlanan)
KPSS Ortaöğretim: Ekim 2026 (planlanan)
LGS ve Bursluluk Sınavı 2026
LGS (Merkezi Sınav): 7 Haziran 2026 Pazar
İOKBS (Bursluluk Sınavı): 19 Nisan 2026 Pazar
Diğer Önemli ve Akademik Sınavlar 2026
ALES/1: Nisan 2026
ALES/2 – ALES/3: Yıl içinde (ÖSYM takvimine göre)
YDS: İlkbahar ve Sonbahar 2026
e-YDS: Yıl boyunca
MSÜ Askeri Öğrenci Sınavı: Mart 2026
DGS: Temmuz 2026