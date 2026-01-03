Sınav takvimi 2026: YKS, KPSS ve LGS tarihleri…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 yılına girilmesiyle birlikte eğitim ve kariyer hedefi olan milyonlarca adayın merakla beklediği sınav takvimi netleşti.

Üniversiteye girişten kamu personeli alımlarına, akademik kariyer planlarından yabancı dil yeterliliklerine kadar geniş bir alanı kapsayan YKS, KPSS, LGS, ALES, YDS, MSÜ ve bursluluk sınavlarının tarihleri açıklandı.

ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvim doğrultusunda hazırlanan 2026 sınav programı, öğrencilerden memur adaylarına kadar herkes için yol haritası niteliği taşıyor.

2026 ÖSYM ve MEB sınav takvimi şimdiden en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Peki 2026 YKS, KPSS ve LGS ne zaman yapılacak?

YKS 2026

TYT: 13 Haziran 2026 Cumartesi (sabah)

AYT: 14 Haziran 2026 Pazar (sabah)

YDT: 14 Haziran 2026 Pazar (öğleden sonra)

KPSS 2026

KPSS Lisans (Genel Yetenek – Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri): 19 Temmuz 2026

KPSS Alan Bilgisi: 25 – 26 Temmuz 2026

KPSS ÖABT: 2 Ağustos 2026

KPSS Ön Lisans: Eylül 2026 (planlanan)

KPSS Ortaöğretim: Ekim 2026 (planlanan)

LGS ve Bursluluk Sınavı 2026

LGS (Merkezi Sınav): 7 Haziran 2026 Pazar

İOKBS (Bursluluk Sınavı): 19 Nisan 2026 Pazar

Diğer Önemli ve Akademik Sınavlar 2026

ALES/1: Nisan 2026

ALES/2 – ALES/3: Yıl içinde (ÖSYM takvimine göre)

YDS: İlkbahar ve Sonbahar 2026

e-YDS: Yıl boyunca

MSÜ Askeri Öğrenci Sınavı: Mart 2026

DGS: Temmuz 2026