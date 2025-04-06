DHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, hayvanat bahçesinin sadece ziyaretçiler için değil, aynı zamanda zor durumdaki hayvanlar için de bir sığınak olduğunu vurguladı.

Özsöyler, Türkiye’ye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışılan tüm yabani hayvanların doğal yaşam parkına getirildiğini belirtti:

Silopi’de yapılan kontrollerde bir kamyon kasasında yasa dışı şekilde ülkeye sokulmak istenen iki makak maymununa rastlandı. 3. Bölge Milli Parklar ekipleri tarafından el konulan bu maymunlar bize teslim edildi. Doğal Yaşam Parkımız bünyesindeki tam donanımlı hayvan hastanesinde tüm kan testleri yapıldı, sağlık belgeleri düzenlendi. Şu an karantina kafeslerinde hem toparlanıyorlar hem de yeni yaşamlarına hazırlanıyorlar.

"YORGUN, AÇ VE SUSUZ GELDİLER"

Kaçak yollarla taşınan hayvanların genellikle kötü koşullarda seyahat ettiklerini belirten Özsöyler, söz konusu makak maymunlarının da oldukça zor bir süreç geçirdiğini dile getirdi:

Uzun süre aç ve susuz bırakılmışlar. Vücut dirençleri düşmüş durumda, bu da onları enfeksiyonlara açık hale getiriyor. Şu anda yoğun bakım sürecindeler. Isı dereceleri yakından takip ediliyor, özel diyetlerle besleniyorlar.

Yoğun bakım süreci tamamlandığında ise maymunlar, doğal ortamlarını taklit eden özel barınaklara yerleştirilecek. Uyuma süreci boyunca da davranışları izlenmeye devam edilecek.