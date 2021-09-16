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    • Sınırdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ ve DEAŞ mensupları yakalandı

    Sınırdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ ve DEAŞ mensupları yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı, aralarında FETÖ ve DEAŞ terör örgütü mensubu 13 kişinin yakalandığını duyurdu.
    • DHA
    • 16.09.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 18:01
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    Sınırdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ ve DEAŞ mensupları yakalandı

    Mehmetçik, sınırda yasa dışı göçle mücadele ediyor.

    13 KİŞİ YAKALANDI

    Türkiye'den Yunanistan'a, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı.

    2'SİNİN FETÖ, 2'SİNİN DEAŞ MENSUBU OLDUĞU BELİRLENDİ

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yakalananların arasında 2 FETÖ ve 2 DEAŞ terör örgütü mensuplarının da yer aldığı belirtildi.

    BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

    "Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, 2’sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

    Sınırdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ ve DEAŞ mensupları yakalandı #1


     

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