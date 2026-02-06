Sınırlı sayıda gelecek! ŞOK kapısında kuyruk ettirecek ürünleri duyurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şok Marketler, 7 Şubat tarihli aktüel ürünler kataloğunda geniş bir ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor.

Yeni kampanyada özellikle ev tekstili ve günlük kullanım ürünleri öne çıkarken, birçok üründe cazip fiyatlar sunuluyor.

Katalogda yatak alezleri, pamuklu çarşaflar, battaniyeler ve banyo tekstil ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Kaydırmaz terlik, banyo paspası ve bambu kapaklı saklama kutuları gibi pratik ürünler de indirimli ürünler arasında yer alıyor. Bazı ürünlerde ise “peşin fiyatına taksit” imkanı sağlanıyor.

Elektronik ve küçük ev aletleri kategorisinde akıllı saat, akıllı telefon, kablosuz süpürge, blender seti ve çay makinesi gibi ürünler öne çıkıyor.

Müzikseverler için hazırlanan özel bölümde ise dijital piyano, org ve elektronik davul setleri satışa çıkıyor. Bazı modellerde aksesuar paketleri de dahil ediliyor.

İşte ŞOK 7 Şubat aktüel ürünler: