Sinop TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta? Sinop TOKİ 2+1, 3+1 kura çekimi CANLI İZLE Sinop TOKİ kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Sinop’ta yapılacak 947 konut için hak sahipleri kura ile belirlenecek. Peki, Sinop TOKİ kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? İşte detaylar…