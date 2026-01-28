Sinop TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta? Sinop TOKİ 2+1, 3+1 kura çekimi CANLI İZLE

- Sinop TOKİ kura çekimi 28 Ocak 2026'da Sinop Kültür Merkezi'nde yapılacak.
- 947 konut için hak sahipleri saat 11.00'de başlayacak çekilişle belirlenecek.
- Sonuçlar TOKİ'nin resmi kanallarından ve e-Devlet üzerinden erişime sunulacak.
500 bin sosyal konut projesi kapsamında Sinop’ta yapılacak TOKİ kura çekimi için tarih netleşti.
Başvurularını tamamlayan vatandaşların merakla beklediği kura sonuçları, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
Sinop merkez ve ilçelerinde yer alan toplam 947 konutun hak sahipleri çekilişle belirlenecek.
Kura sonrası asil ve yedek isim listeleri de TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden duyurulacak.
Peki, Sinop TOKİ kura çekimi saat kaçta, nerede yayınlanacak?
SİNOP TOKİ KURA ÇEKİMİ KAÇTA?
Hak sahibi olmak isteyen binlerce başvuru sahibinin yakından takip ettiği kura çekimi, 28 Ocak’ta Sinop Kültür Merkezi’nde yapılacak.
Saat 11.00’de başlayacak çekilişle birlikte, konutların asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek.
SİNOP TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar dijital ortamda vatandaşların erişimine sunuluyor.
Hak sahipliği durumunu öğrenmek isteyenler, e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla hızlı ve pratik şekilde sorgulama yapabiliyor.
Vatandaşlar, sistem üzerinden giriş yaparak kura sonuçlarını güvenli şekilde görüntüleyebiliyor.