Sinop'ta para transferinde sorun yaşayan kişi, dolandırılmaktan kurtuldu

Sinop'ta dolandırıcıya göndereceği paranın transferinde sorun yaşayan kişi, yardım istemek için polisi aradı.

Sinop'un Ada Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen Sami S'yi telefonla arayan bir kişi, kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtıp kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini, aklanması için verilen banka hesabına para yatırması gerektiğini söyledi.

120 BİN LİRAYI TRANSFER EDERKEN SORUN YAŞADI

Kendisini arayan kişiye inanan ve gittiği banka şubesinden hesabında bulunan 120 bin lirayı söylenen hesaba yatırmaya çalışan Sami S, sorun yaşayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak para transfer işlemini yapamadığını, bu nedenle parayı elden vermek istediğini aktardı.

POLİS SAYESİNDE DOLANDIRILMAKTAN KURTULDU

Bunun üzerine görevli polis memuru, Sami S'ye, kendisini arayanların dolandırıcı olduğunu, parayı söylenen hesaba yatırmaması gerektiğini belirtti. Polislere inanmayan ve yine parasını verilen hesaba yatırmaya çalışan Sami S'ye, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan araştırma sonucu bulunduğu banka şubesinde ulaşıldı.

Polis ekiplerince ikna edilen ve parayı söylenen hesaba yatırması önlenen Sami S., emniyet güçlerine teşekkür ederek kendisini telefonla arayan kişiden şikayetçi oldu.