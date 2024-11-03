DHA

Şırnak ve çevresi ile Batman ve Siirt’e ilişkin uyarıda bulunan Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü, sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli yağışlara ve kuvvetli rüzgarlara karşı vatandaşlara uyarılarda bulunmuştu.

Bu kapsamda, Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü duyuru yayınlamıştı.

"OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALIDIR"

Söz konusu duyuruda şu açıklamalara yer verildi:

Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde beklenen yağışların, 03 Kasım Pazar günü sabah saatlerinden itibaren, Mardin, Siirt, Batman çevrelerinde ve Şırnak'ın batı kesimleri Merkez, Güçlükonak, Cizre, Silopi, İdil’de, yerel olarak kuvvetli sağanak yer yer gök gürültülü sağanak; Şırnak'ın doğusu Beytüşşebap, Uludere’nin yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

GÖRÜŞ MESAFESİ 30 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Öte yandan, Şırnak’ta sabah saatlerinde sağanak ve sis etkili olmaya başladı.

Görüş mesafesinin sis nedeniyle yer yer 30 metreye kadar düştüğü kentte, sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı.

Ayrıca, Siirt ve Batman’da da sabah saatlerinde sağanak etkisini gösterdi.