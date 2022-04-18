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    Şırnak için toz taşınımı uyarısı

    Şırnak Valiliği, yoğun toz taşınımı nedeniyle 18 ve 19 Nisan tarihlerinde zorunlu olunmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısı yaptı.
    • 18.04.2022 - 07:31
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    Şırnak için toz taşınımı uyarısı

    Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde son zamanlarda etkisini gösteren yoğun toz bulutu nedeniyle havadaki toz partiküllerinin yanında biyolojik unsurların da dolaşımda olmasının solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi.

    Hassas gruptakilere "dışarı çıkmayın" uyarısı

    AA'nın haberine göre; akciğer enfeksiyonu, astım, bronşit, KOAH, kanser hastaları, hamileler, yaşlılar ve çocukların toz taşınımından en fazla etkilenbilecek grup olduğu anımsatılan açıklamada, zorunlu olunmadıkça  18 ve 19 Nisan tarihlerinde dışarıya çıkılmaması gerektiği bildirildi.

    "Görüş mesafesi azalacak, hava kalitesi düşecek"

    "Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadesine yer verilen açıklamada, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların maske takmaları gerektiği kaydedildi.

    Şırnak için toz taşınımı uyarısı #1


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