Şırnak'ta 2 gün 2 gecelik aşiret düğününde 2 milyon liralık takı

DHA
Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan Goyan aşiretine mensup Semih(24) ve Jiyan Altürk(22), 2 gün 2 gece süren düğünle evlendi.
Yöresel kıyafetleriyle düğüne katılanların oluşturduğu halaylar zinciri, meşaleler ve kültürel öğeler dron ile havadan görüntülendi.
Gelin ile damada 2 milyon liralık takı
Düğünde Gelin Jiyan'a 1,5 milyon lira değerinde altın, Damat Semih’e de 550 bin lira takıldı.
5 bin kişilik düğün
Açık alanda yapılan düğünde yağmur yağınca yakınlardaki kapalı halı sahaya geçildi. Düğüne bölgedeki aşiret liderleri, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri ile beraber yaklaşık 5 bin kişi katıldı.
Damat Semih Altürk, yağışa rağmen düğünün güzel geçtiğini belirterek katılanlara teşekkür etti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış