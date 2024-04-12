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Şırnak'ta 2 gün 2 gecelik aşiret düğününde 2 milyon liralık takı

Şırnak'ta 2 gün 2 gecelik aşiret düğününde 2 milyon liralık takı Uludere ilçesinde Goyan aşiretine mensup Semih Altürk ile Jiyan Altürk dünya evine girerken, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı, 2 gün 2 gece süren düğünde gelinle damada 2 milyon liralık altın ve para takıldı.