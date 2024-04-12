Şırnak'ta 2 gün 2 gecelik aşiret düğününde 2 milyon liralık takı
DHA

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan Goyan aşiretine mensup Semih(24) ve Jiyan Altürk(22), 2 gün 2 gece süren düğünle evlendi.

Yöresel kıyafetleriyle düğüne katılanların oluşturduğu halaylar zinciri, meşaleler ve kültürel öğeler dron ile havadan görüntülendi.

Gelin ile damada 2 milyon liralık takı

Düğünde Gelin Jiyan'a 1,5 milyon lira değerinde altın, Damat Semih’e de 550 bin lira takıldı.

5 bin kişilik düğün

Açık alanda yapılan düğünde yağmur yağınca yakınlardaki kapalı halı sahaya geçildi. Düğüne bölgedeki aşiret liderleri, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri ile beraber yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Damat Semih Altürk, yağışa rağmen düğünün güzel geçtiğini belirterek katılanlara teşekkür etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)