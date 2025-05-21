Şırnak'ta akıma kapılarak hayatını kaybetti

İHA

Şırnak'ta Silopi ilçesinde Cudi Mahallesi 61. Cadde'de kendi evlerinin inşaatında çalışan Ramazan Kazandı, elindeki demir parça evin yanından geçen yüksek gerilim hattına temas etti.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN ADAM KURTARILAMADI

Elektrik akımına kapılan Kazandı, bir anda yere yığılarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesine sevk edilen Kazandı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.