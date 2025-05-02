Şırnak'ta futbolcuyu darbeden polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı

İHA

Şırnak'ta dün, Bölgesel Amatör Lige (BAL) çıkmak için Play-off'a kalma mücadelesi veren Cizre Botan Spor ile Silopigücü Gençlik ve Spor takımları Şırnak Şehir Stadyumunda karşı karşıya geldi.

FUTBOLCUYA KAFA ATTI

Silopigücü Gençlik Spor, maçı 1-0 alarak şampiyon olmasının ardından futbolcular arasında kavga çıktı. Gerginliğin büyümesini engellemek için sahaya giren polis ekipleri müdahalede bulundu.

Bazı polis memurları oyuncuları sakinleştirmeye çalışırken, Emniyet Amiri Şuayip Öğdür'ün korumalığını yapan polis ile futbolcu arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sırasında koruma polisinin sinirlerine hakim olamayarak futbolcuya kafa attığı görüldü.

Polisin oyuncuya kafa attığı anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"POLİS MEMURU HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTIR"

Futbolcuyu darbeden polis memuru hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Şırnak Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: