Şırnak’ta jandarma 4 milyon 571 bin TL’lik kaçakçılığı önledi

İHA

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-10 Mart tarihleri arasında 30 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

ELE GEÇİRİLENLER

Jandarma ekipleri, ev, eklenti ve araçlarda yaptıkları aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda malzemeye el koydu.

Operasyonda 49 bin 397 adet uyuşturucu hap, 46 adet cep telefonu, 10 bin 956 adet bandrolsüz sigara, 179 adet elektronik sigara, 224 adet puro, 130 adet güneş gözlüğü, 20 kilo çay, 27 adet elektronik eşya, bin 157 adet oyuncak, 56 adet termos, 479 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

4 MİLYON 571 BİN TL'LİK KAÇAKÇILIK ÖNLENDİ

Ele geçirilen kaçak malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 571 bin TL olduğu belirtildi. Gümrük kaçağı malzemeleri ülkeye sokmaya çalışan 30 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.