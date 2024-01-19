Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreye ulaştı Şırnak'ın Uludere ilçesinde 15 gündür kapalı olan Tanin Tanin Geçidi'nde kar kalınlığı 2 metreye ulaşırken, geçitte karla mücadele çalışmaları sürüyor.

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İHA

Yurdun dört bir yanı beyaza büründü.

Kurak geçen yaz sezonu sonrasında, şimdilerde kış esintilerinin tam anlamıyla etkisi yaşanıyor.

Özelikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuk hava beraberinde kar yağışını da getirdi.

Bu bölgelerden biri de Şırnak'ın Uludere ilçesi oldu.

3 günlük çalışmayla kapalı olan yol açıldı

Vatandaşların yoğun kullandığı 2230 rakımlı Tanin Tanin Geçidi'nde ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor.

15 gün önce çığ tehlikesine karşı kapatılan yolda kar kalınlığının dozer boyunu aştığı zirve noktada ekipler, kardan tüneller açarak ilerliyor.

Uzungeçit beldesine giden 35 kilometrelik yolun yarısı ekiplerin 3 günlük çalışması ile açılırken, çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Kar kalınlığı 2 metreyi geçti

Yol açma ekibinde yer alan Cevher Ürek, 95'inci Şube olarak çalışmalarının devam ettiğini, Zengil Deresi'nde çığ tehlikesi olduğunu söyledi.

Bölgede kar yağışının çok olduğunu ifade eden Ürek, "Bize verilen talimat sonucu yolları açmak için çalışıyoruz. Kar kalınlığı 2 metreyi geçiyor. Kar püskürme araçlarıyla yolda ilerlemeye çalışıyoruz. 3 gündür çalışıyoruz, yolu yarıladık. Bugün yarın inşallah yolu açacağız." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)