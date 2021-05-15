İstanbul Şişli'deki 6 katlı bir bina, çökme riskine karşı, çevresindeki 2 apartman da önlem amaçlı boşaltıldı.

Şişli Esentepe Mahallesi Kardeşler Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Güneş Apartmanı’nda oturan vatandaşlar binadan ses gelmesi üzerine yetkililere haber verdi.

APARTMAN VE ÇEVRESİNDEKİ 2 BİNA BOŞALTILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve zabıta ekipleri önlem için apartman ve çevresini boşaltarak sokağa şerit çekti. Apartmanda inceleme yapan ekipler sokakta bulunan otomobilleri çekici yardımıyla kaldırdı ve Güneş Apartmanı’nın çevresinde bulunan iki apartmanı da önlem amaçlı boşalttı. Apartman sakinleri, ekipler tarafından boşaltılan apartmana sırayla alınarak, evlerinde bulunan eşyalarını almaları sağlandı.

Şişli’de 6 katlı bina, çökme riski nedeniyle tahliye edildi-Video

"HAYATİ TEHLİKE SÖZ KONUSU DEĞİL"

Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, çökme tehlikesi bulunan apartmana gelerek incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından açıklama yapan Kaymakam Türkel, “Burada bulunan 9 tane binamız İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından riskli bina olarak değerlendirilmiş. Birkaç gün evvel de ortada bulunan binanın kolonlarında genişleme tespit edilmiş. Bugün tedbir amaçlı hem o bina, hem de sağındaki solundaki iki bina boşaltıldı. Yaklaşık on ailemiz var. Şu an hayati tehlike arz eden bir durum yok. Numuneler alındı. Çevre İl Müdürlüğü’nün de haberi var. Rapor sonuçlarına göre gerekirse yıkım, gerekirse güçlendirme yapılacak. Geçmişte, deprem yönetmeliğinden evvel yapılmış eski binalarımız. Tabii depreme uygun değil. En güzeli bunların yerinde dönüştürülmesi” ifadelerini kullandı.

"KİMSEYİ AÇIKTA BIRAKMAYIZ"

Önceliğin can tehlikesi olmaması olduğunu söyleyen Kaymakam Türkel, “Tedbir alındı. Bu bir dönüşüm meselesi. Bunları yıkmak kolay olmuyor. Çünkü dönüştürdüğümüz zaman aynı kat sayılarını bulamayabiliyoruz. Bu da caydırıcı oluyor. Kat sayıları düşecek biraz. Zaruret halinde yıkıldığı zaman da mevzuat çerçevesinde hak sahibine ne kadar yer düşüyorsa onu kabullenecekler. İnşallah bir tehlike olmadan bunu atlatırız. Tabii gelecek olan raporlar önemli. Riskli bina olduğuna göre muhtemelen bunların yıkılması gerekiyor. Şu an açıkta kimse yok. Gerekirse AKOM, belediye ve bizler yardımcı olacağız. Kimseyi açıkta bırakmayız. Bu konuda ailelerimiz emin olsunlar” şeklinde konuştu.

"BU BİNA YIKILIRSA HEPSİ YIKILIR"

Mahalle sakini Hüseyin Aslan ise, “Bundan 3 gün önce kolonları test etmeye geldiler. 50 senelik bina. Orta kolon iyice patladı. Demirler iyice yamuldu. 5 dakika sonra da, 1 saat sonra da çökebilir. 4-5 binada çok büyük risk var. Bu bina yıkılırsa hepsi yıkılır” diye konuştu.

Öte yandan çökme tehlikesi nedeniyle boşaltılan apartman havadan görüntülendi.