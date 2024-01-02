Şişli’de İETT otobüsü kaza yaptı: 9 yaralı Şişli’de İETT otobüsü şantiye çıkışında park halinde bekleyen hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada İETT otobüsünün şoförü ve 8 yolcu yaralandı.

İHA

İstanbul'da saat 06.30 sıralarında Şişli Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde, Ö.Ç. hakimiyetindeki 34 TP 5803 plakalı İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle şantiye çıkışında park halinde olan 10 FZ 944 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.

9 yaralı hastaneye kaldırıldı

Çarpmanın etkisiyle İETT şoförü ve 8 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralı yolculara ilk yardımı olay yerinde yaptı.

İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri yok

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza sonrası İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)