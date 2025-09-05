Sivas, İstanbul'a taşınacak: Günü belli oldu

Sivaslıları ve Sivas kültürüne ilgi duyanları bir araya getirecek olan 16. Sivas Tanıtım Günleri, bu yıl da düzenlenecek.

Sivas Platformu Yürütme Kurulu'nun toplantısında alınan karara göre, etkinlik 16. kez kapılarını açacak.

Sivas Platformu Başkanı İsmail Erdem, yaptığı açıklamada etkinliğin tarihini ve yerini duyurdu.

SİVAS TANITIM GÜNLERİ 2025

Sivaslıları buluşturacak olan 16. Sivas Tanıtım Günleri, 2-3-4-5 Ekim 2025 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinliğin, Sivas'ın tanıtımına ve kültürel bağların güçlenmesine büyük katkı sağlaması bekleniyor.