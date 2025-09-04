Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümünde SOLOTÜRK'ten mest eden gösteri

Türk Hava Kuvvetleri’nin gururu akrobasi timi SOLOTÜRK, 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında unutulmaz bir gösteriye imza attı.

Gösteri uçuşu, Sivas’ın en yoğun noktalarından biri olan Osman Seçilmiş Parkı üzerinde gerçekleştirildi.

TÜRK BAYRAKLARI DALGALANDI

Parkı dolduran yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla coşkuya ortak oldu.

İZLEYENLER MEST OLDU

SOLOTÜRK pilotlarının gökyüzünde sergilediği zorlu manevralar izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu.

Gösteriyi izleyen vatandaşlar, sık sık alkışlarla ve sloganlarla timi selamladı.

HEYECAN GÖZLERİNDEN OKUNDU

Özellikle çocukların heyecanı gözlerden kaçmazken, birçok kişi o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Sivas semalarında ay-yıldızlı bayrakla bütünleşen SOLOTÜRK’ün performansı, hem milli gururu pekiştirdi hem de Sivas Kongresi’nin tarihî önemine vurgu yaptı.