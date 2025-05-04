İHA

Sivas'a bağlı Göydün köyünde, şehir merkezine 25 kilometre mesafede yaşayan 4 çocuk annesi Özlem Şimşek, "Kadınlar bu işi yapamaz" diyenlere karşı çiftçilikle hayatını kazanıyor.

HEM AİLESİNE HEM DE ÇEVRESİNE ÖRNEK OLDU

2015 yılından bu yana tarım sektöründe faaliyet gösteren Şimşek, köyde şeker pancarını ekmeye başlayan ilk kadın çiftçi olarak hem ailesine hem de çevresine örnek olmayı başarıyor.

TARLASINDA FARKLI ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİP SATIYOR

Tarımda çeşitliliği artırmak adına sarımsak, silajlık mısır, patates ve fasulye gibi farklı ürünleri kendi çabalarıyla yetiştiren Özlem Şimşek, aynı zamanda üretim sürecinin her aşamasında aktif olarak yer alıyor. Sabahın erken saatlerinden akşam geç saatlere kadar tarlada çalışan Şimşek, ürettiği ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

"KADIN BAŞINA YAPAZSIN DEDİLER, BAŞARDIM"

"Kadınların tarımda daha fazla yer almasını isterdim" diyen Şimşek, şunları söyledi: