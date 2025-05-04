Sivas'a bağlı Göydün köyünde, şehir merkezine 25 kilometre mesafede yaşayan 4 çocuk annesi Özlem Şimşek, "Kadınlar bu işi yapamaz" diyenlere karşı çiftçilikle hayatını kazanıyor.
HEM AİLESİNE HEM DE ÇEVRESİNE ÖRNEK OLDU
2015 yılından bu yana tarım sektöründe faaliyet gösteren Şimşek, köyde şeker pancarını ekmeye başlayan ilk kadın çiftçi olarak hem ailesine hem de çevresine örnek olmayı başarıyor.
TARLASINDA FARKLI ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİP SATIYOR
Tarımda çeşitliliği artırmak adına sarımsak, silajlık mısır, patates ve fasulye gibi farklı ürünleri kendi çabalarıyla yetiştiren Özlem Şimşek, aynı zamanda üretim sürecinin her aşamasında aktif olarak yer alıyor. Sabahın erken saatlerinden akşam geç saatlere kadar tarlada çalışan Şimşek, ürettiği ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.
"KADIN BAŞINA YAPAZSIN DEDİLER, BAŞARDIM"
"Kadınların tarımda daha fazla yer almasını isterdim" diyen Şimşek, şunları söyledi:
Çiftçilikle uğraşmaya 2015’te başladım. Pancar, fasulye, mısır ektim. Köyde sarımsak yetiştirmeye ilk başlayan da benim. Tarım yapmak zor değil, yeter ki işini severek yapasın. Evet, bu iş fiziksel olarak zor, ama ben seviyorum. Daha fazla kadının bu işi yapmasını çok isterdim. Çevremdeki insanlar bana 'Kadın başına nasıl başarıyorsun?' diye soruyorlar ve şaşkınlıkla tebrik ediyorlar. Hiçbir şekilde olumsuz yorumlara kulak asmadım. Kendime güveniyorum ve tarlada tek başıma çalışabiliyorum. 6 yıldır fabrikalar için şeker pancarı ekiyorum. Sivas’ın toprağı verimli ama maliyetler çok yüksek. Kadınlar da kendi işlerini yapıp güçlü olmalılar.
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