Abone ol: Google News

Sivas’ta 2 katlı evde yangın: 26 kedi telef oldu

Sivas’ta 2 katlı evde çıkan yangında 26 kedi telef olurken, 10 kedi itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 02.02.2026 00:43
  • Sivas'ta 2 katlı bir evde çıkan yangında 26 kedi telef oldu.
  • İtfaiye ekipleri, yangın sırasında içeride kalan 10 kediyi kurtardı.
  • Yaralı kediler tedavi için veteriner kliniğine götürüldü.

Sivas’ta Çarşıbaşı Mahallesi 8. Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evde yangın çıktı.

YNAGIN KONTROL ALTINDA

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekipler binaya girdiklerinde içeride çok sayıda kedi olduğunu gördü.

26 KEDİ TELEF OLDU

26 kedinin dumandan etkilenerek telef olduğu tespit edilirken, 10 kedi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralı kediler tedavi edilmek üzere gönüllü bir veterinere teslim edildi.

Yanan evdeki kedileri N.H. isimli hayvanseverin beslediği iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.   

İç Haber Haberleri