Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı

Yıldızeli ilçesine bağlı Çöte köyü ve Aşağı Subaşı köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Sivas Valiliği, Yıldızeli ilçesine bağlı Çöte Köyü ve Aşağı Subaşı Köyü'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Yıldızeli ilçesine bağlı Çöte köyü ve Aşağı Subaşı köyü bugün itibariyle İlçe Hıfssızzıha Kurulunca karantina kararı alınarak, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi.

İHTİYAÇLARI VEFA GRUBU KARŞILAYACAK

Karantinaya alınan köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grupları'nın karşılayacağı bildirildi.