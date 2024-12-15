Sivas'ta vahşet! Annesinin kafasına poşet geçirip boğdu, kardeşini vurdu

İHA

Sivas'ta Şehzade Sokak'ta bulunan bir apartmanda vahşet yaşandı.

OĞLUNDAN HABER ALAMADI

Apartmanın giriş yaşayan anne ve oğlundan haber alınamaması üzerine durum polis ekiplerine haber verildi.

KORKUNÇ MANZARA ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açıp içeri girince korkunç manzara ile karşılaştı. Anne Ş.K. poşetle boğularak oğlu H.K. ise başına isabet eden kurşunla öldürülmüş olarak bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelmenin ardından anne ve oğlunun cansız bedenleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİ EVLAT GÖZALTINA ALINDI

Sivas’ta borç yüzünde tartıştığı annesini boğarak kardeşini ise tabancayla vurarak öldüren şüpheli evlat yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli kardeş H.K gözaltına alındı. H.K.’nin olayı dün gerçekleştirdiği ve borç alacağı nedeniyle cinayetleri işlediği öğrenildi.