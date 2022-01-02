Sivas’ta Aşık Veysel’in kardan heykelini yaptılar

Aşık Veysel Şatıroğlu’nun kardan yapılan heykeli ilgi gördü, kardan heykelle fotoğraf çektirmek isteyenler önünde sıraya girdi.

Sivas’ta bulunan ve Türkiye’nin en genç kayak merkezi olma özelliğini taşıyan Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nde gece etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü öğrencilerinin yaptığı kardan tarihi eğri köprü önündeki Aşık Veysel heykeli dikkat çekti.

KARDAN HEYKELE BÜYÜK İLGİ

Adeta karı sanata dönüştürerek yapılan Aşık Veysel Şatıroğlu’nun heykeli görenlerin beğenisini kazandı.

Etkinlik alanında bulunan onlarca vatandaş heykelle fotoğraflar çektirdi.

“SİVASLI OLMASINDAN GURUR DUYUYORUM”

Semih İzgin isimli vatandaş yaptığı açıklamada “Aşık Veysel Sivas’ın gururudur, sesiyle güzel huylarıyla. Maketle fotoğraf çektirdik. Çok severim kendisini. En dikkat çeken şey bu.” dedi.

Rıdvan Çiçek ise “Festival güzel gidiyor. Aşık Veysel müzikte bir öncü. Onun Sivaslı olmasından dolayı gurur duyuyorum. Yapan arkadaşların eline sağlık, alkışlıyorum yani.” diye konuştu.