Sivas’ta barajlar kuraklığa karşı korunuyor

Tüm yurdu etkisi altına alan kuraklıktan etkilenen Sivas’ta, sulama barajlarının kurumasını önlemek amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü öncülüğünde çeşitli önlemler alındı.

Tarlalarında sulama yapacak çiftçilere bazı dönemlerde izin verilirken, takılan su sayaçlarıyla kullandıkları suyun bedelini ödemeleri sağlandı.

BİLİNÇSİZ SULAMANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Alınan tedbirler sayesinde bilinçsiz sulama engellenirken, barajlardaki su seviyelerinin korunmasına da katkı sağlandı. Bu sayede bazı barajlarda doluluk oranlarında artış gözlendi.

BARAJ DOLULUK ORANLARI

DSİ Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Sivas’taki 20 barajın doluluk oranları 28 Ağustos itibarıyla şöyle gerçekleşti:

Baraj Adı 2024 Doluluk (%) 2025 Doluluk (%)

Kılıçkaya 52,79 59,48

Gölova 38,46 44,69

Çamlıgöze 95,20 100

4 Eylül 5,57 4,33

Pusat-Özen 31,45 29,03

İmranlı 56,77 47,99

Karacalar 9,20 19,20

Çermikler 13,77 1,45

Kanak 38,59 52,88

Nevruz 20,39 13,16

Gazibey 10,36 12,93

Güneykaya 33,11 25,07

Yapıaltın 21,50 27,89

Maksutlu 9,26 33,33

Kocakurt 27,59 18,70

Mursal 29,15 35,27

Üçöz 3,85 12,19

Bozarmut 42,70 56,20

Çatköy 10,45 9,82

Yıldız 43,55 45,04

UZMAN DEĞERLENDİRMESİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, küresel ısınmanın etkilerinin hem dünyada hem de Türkiye genelinde devam ettiğini söyledi.

Bazı barajların doluluk seviyelerinin yeterli, bazılarının ise ciddi kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Kartal, geçmişte bilinçsiz sulama sistemlerinin su miktarında azalmaya neden olduğunu vurguladı.

BARAJLARDA GENEL DURUM İYİ

Kartal, Sivas’taki barajların genel olarak geçmiş yıllara göre iyi seviyede doluluk gösterdiğini ifade etti. Bu yıl barajların tarımsal sulamaya fazla açılmadığını, dolayısıyla su miktarının korunduğunu belirtti.

SONBAHAR YAĞIŞLARI UMUT VERİYOR

Dr. Kartal, sonbahar yağışlarının barajlara can suyu getireceğini ifade ederek, “Kuruyan barajların doluluk oranı artacak, dolu olan barajların seviyeleri de yükselerek tarımsal potansiyele katkı sağlayacak.” dedi.