Sivas'ta bidondan mazot deposu yapan sürücüye para cezası

Sivas'ta başka bir araca ait plakayı kullanan ve bidondan mazot deposu bulunan kamyonun şoförüne, 11 bin 147 lira para cezası uygulandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Kavşağı'nda kasasında başka bir kamyonu taşıyan Z.Ç. yönetimindeki kamyonu durdurdu.

Geçici plakanın bir tankere ait olduğunu belirleyen polis ekipleri, kamyonun deposunun da bidondan yapıldığını fark etti.

Araca ait evraklarını inceleyen polisler, kamyonun ve üzerinde taşıdığı aracın trafikten çekme belgeli olduğunu tespit etti.

11 BİN 147 LİRA CEZA YAZILDI

Muayenesi ve sigortası bulunmayan, kanuna aykırı araç taşıyan, çekme belgesi bulunan ve başka araca ait plaka kullanan kamyon şoförüne, 11 bin 147 lira para cezası uygulandı.

Kars'tan Konya'ya gittiği öğrenilen kamyon ile üzerindeki diğer araç, otoparka çekildi.