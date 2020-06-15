İnek, annesi ölen kuzuya süt annelik yaptı ortaya güzel görüntüler çıktı.

Sivas Gürün ilçesinde annesiz kalan bir kuzuya, ineğin sahip çıkması görenleri duygulandırdı.

Gürün'e 37 kilometre uzaklıktaki Karadoruk köyünde Zümrüt adındaki kuzu, anne sütünden mahrum kalınca, Sarıkız adlı inek ona annelik yaptı.

Sivas'ta bir inek, annesiz kalan kuzuyu emzirdi - VİDEO



"ZÜMRÜT'E ANNELİK YAPIYOR"

Sarıkız ve Zümrüt'ün sahibi Murat Büyükpınar, bu ikilinin anne-çocuk gibi olduğunu belirterek "Sizin için sıra dışı olabilir ama bizim için gerçek. Zümrüt’ümüzün annesi öldüğü için ineğimiz Zümrüt’e annelik yapmaktadır" dedi.













