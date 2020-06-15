Dolar
6.8383
0.3463%
Euro
7.6936
0.2606%
Altın
1710.09
-1.1902%
Borsa
109799.68
-0.0325%
G. Altın
376.029
-0.8772%
Bitcoin
62459.58
-4.0956%
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Sivas'ta bir inek, annesiz kalan kuzuyu emzirdi

    İnek, annesi ölen kuzuya süt annelik yaptı ortaya güzel görüntüler çıktı.
    • İHA
    • 15.06.2020 - 13:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Sivas'ta bir inek, annesiz kalan kuzuyu emzirdi

    Sivas Gürün ilçesinde annesiz kalan bir kuzuya, ineğin sahip çıkması görenleri duygulandırdı.

    Gürün'e 37 kilometre uzaklıktaki Karadoruk köyünde Zümrüt adındaki kuzu, anne sütünden mahrum kalınca, Sarıkız adlı inek ona annelik yaptı.

    Sivas'ta bir inek, annesiz kalan kuzuyu emzirdi - VİDEO

    "ZÜMRÜT'E ANNELİK YAPIYOR"

    Sarıkız ve Zümrüt'ün sahibi Murat Büyükpınar, bu ikilinin anne-çocuk gibi olduğunu belirterek "Sizin için sıra dışı olabilir ama bizim için gerçek. Zümrüt’ümüzün annesi öldüğü için ineğimiz Zümrüt’e annelik yapmaktadır" dedi.
    Annesiz kalan kuzuyu inek emzirdi -1

    Annesiz kalan kuzuyu inek emzirdi -2

    Annesiz kalan kuzuyu inek emzirdi -3

    Annesiz kalan kuzuyu inek emzirdi -4

    Görüş Bildir