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    Sivas'ta çocuk parkında çıplak gezen şahıs kazada öldü

    Sivas’ta çocuk parklarında çıplak halde dolaşarak mahalleliyi isyan ettiren şahıs, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 13.09.2020 - 17:30
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    Sivas'ta çocuk parkında çıplak gezen şahıs kazada öldü

    Sivas kent merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bazı çocuk parklarında çıplak halde dolaşan A.C., mahalleliyi tedirgin ediyordu.

    Sivas'ta çıplak halde parkta gezen adam mahalleliyi isyan ettirdi VİDEO

    TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ

    Madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.C.'nin geçtiğimiz gün Yozgat’ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

    A.C.’nin cenazesi, Sivas'ta kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'na defnedildi.

    İKİ KEZ AMETEM'E YATIRILMIŞ

    Madde bağımlısı A.C.’nin tedavi için Sivas’ta iki kez Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi ve Eğitim Merkezi’ne (AMETEM) yatırıldığı öğrenildi.

    Sivas ta çocuk parkında çıplak gezen şahıs kazada öldü #1

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