Sivas'ta 'drift' tutkunlarına özel pist açıldı

Sivas Belediyesi, drift tutkunlarının trafiğe açık alanlarda hem kendi hem de başkalarının can ve mal güvenliklerini tehlikeye atmamaları için 2 bin 900 metrekare genişlikte bir drift pisti inşa etti.

Bin ton özel asfalt ve 5 bin 100 ton PMT kullanılan pist ile tutkunlar için güvenli bir alan oluşturuldu. Drift pistinin açıldığını duyan yüzlerce drift tutkunu, milyonluk araçlarıyla Sivas'a akın etti.

Pistin tozunu alanlardan ilki Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun oldu. Uzun, Ferrari marka araçla genç otomobil tutkunlarına taş çıkarttı.

"DİRFT EGZOZ SESİNDEN İBARET DEĞİLDİR"

Başkan Uzun, yaptığı konuşmada driftin egzoz sesinden ibaret olmadığını belirterek şöyle dedi:

"Drift denilince aklımıza sadece egzoz sesi, otomobillerin yanlaması gelmesin. Drift sadece bu değil. Drift demek modifiyeli demek, mühendislik becerisi demek, cesaret demek, yenilikçilik demek. Bu nedenle sizleri kutluyorum. Driftin miladı 1996 yılıdır. Japon bir sürücü Kaliforniya'da yarışmaya katılır. Herkes ABD ve Avrupa araçlarından birincilik beklerken, Japon sürücü ve arabası birinci gelir. Orada bir Japon markası doğan. Japon araçları bugünkü ününü o yarışmaya borçludur. Belki de sizin aranızdan da yeni bir motor tasarımcısı ortaya çıkacak, uluslararası alanda ülkemizi temsil edecek. Artık Sivas'ın sokaklarında, pazarlarında değil bu alana gelerek drift yapmanızı istiyoruz. Alanı ücretsiz olarak size tahsis ettik. Dilediğiniz gibi kullanın"

LASTİK DUMANLARI ALANI KAPLADI

Uzun'un konuşmasının ardından sürücüler alanda drift atarak lastik yaktı. Lastik dumanı alanı kaplarken, o anlar havadan da görüntülendi.

Ceza korkusu olmadan gönüllerinde drift alan sürücüler, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Sivas'ta buluştuklarını belirterek, farklı hizmetinden dolayı Sivas Belediyesine ve Başkan Adem Uzan'a teşekkür ettiler.

Etkinliğe Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık bin lüks ve modifiyeli araç katıldı. Araçların gösterisini ise yüzlerde kişi izledi.