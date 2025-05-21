Sivas'ta durdurulan tırlarda 7 düzensiz göçmen yakalandı

DHA

Düzensiz göçle mücadele sürüyor...

Sivas'ın Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından D-100 kara yolunda yapılan uygulamada iki tır durduruldu.

7 GÖÇMEN YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından tırların dorse bölümünde yapılan aramada soğuk asfalt çuvallarının arasına gizlenmiş Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Tırlarda ayrıca çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderileceği bildirildi.

TIR SÜRÜCÜLERİNE GÖZALTI

Düzensiz göçmenleri kaçak yollarla yurda sokan iki tır sürücüsü de gözaltına alındı.