Sivas'ta sağlık çalışanlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Doğu gezisine çıkan sağlık çalışanlarının bulunduğu midibüs, şoförün kontrolü kaybetmesi sonucunda Kangal ilçesinde devrildi. Gerçekleşen kaza da 1 doktor hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.
- DHA
- 29.10.2021 - 02:25
- Güncelleme : 29.10.2021 - 02:39
Sivas'ın Kangal ilçesinde kan donduran bir kaza meydana geldi.
Samsun'dan Adıyaman'a Doğu gezisine katılan çağlık çalışanlarının bulunduğu N.A. yönetimindeki 55 AAD 524 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek yan yattı.
1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 24 KİŞİ DE YARALANDI
Can pazarının yaşandığı kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dr. Hasan Hüseyin Saltık'ın (67) yaşamını yitirdiği belirleniren 24 kişi de yaralandı.
Yaralılar Kangal ve Sivas’taki hastanelerde tedaviye alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.