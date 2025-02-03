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Sivas'ta hastaneye getirilen yaralının sedyeden düşme anı

Sivas'ta hastaneye getirilen yaralının sedyeden düşme anı Sivas'ta geçtiğimiz gün 7 kişinin yaralandığı trafik kazasında, ambulansla hastaneye taşınan bir yaralı acil servise alınırken sedyeden düşürüldü. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada viral oldu.