İHA
Sivas'ta skandal bir olay yaşandı.
Sivas-Ankara karayolunun 25. kilometresinde trafik kazası meydana geldi.
7 kişinin yaralandığı kazada yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki hastaneye nakledildi.
YARALIYI SEDYEDEN DÜŞÜRDÜLER
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne nakledilen bir yaralı, ambulanstan indirilirken sedyeden düşürüldü.
Kanlar içerisindeki yaralının, düşmenin etkisiyle canı yanarak bağırdığı görüldü.
Yaralı tekrar sedyeye konularak tedavi için acile alındı.
Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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