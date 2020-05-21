Sivas'ta, kaza yapan otomobilden buzağı çıktı

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Kamyonetle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralanırken, veterinere götürülmek için bagaja konulan buzağı ise kazayı yara almadan atlattı.

Sivas'ın Mısmılırmak Caddesi'nde, Fikrettin Karatepe'nin kullandığı 58 AAK 514 plakalı kamyonet ile İsmail Morgül'ün kullandığı 58 AAG 927 plakalı otomobil çarpıştı.

3 YARALI

Kazada otomobil sürücüsü İsmail Morgül ile beraberinde bulunan Meryem Morgül (20) ve Gülşen Morgül (14) yaralandı. Kamyonet sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

BAGAJDAN BUZAĞI ÇIKTI

Otomobilin bagajında bulunan buzağı ise kazayı yara almadan atlattı.

Merkeze bağlı Hıdırnalı köyünde yaşayan İsmail Morgül'ün rahatsızlanan buzağıyı kent merkezindeki veterinere götürdüğü öğrenildi.

Vatandaşların su vererek ilgilendiği buzağı kaza yerine gelen Morgül'un yakınları tarafından başka bir otomobilin bagajına koyularak, köye götürüldü.