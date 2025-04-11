Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

İHA

Sivas'ta Şarkışla-Cemel mevkiinde, Şarkışla istikametine giden O.S. (26) idaresindeki 38 AZ 499 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kaldırma çarparak takla attı.

YARALILARDAN 1'İNİN DURUMU AĞIR

O.S. ve araçta bulunan yolcu M.Z.D. (17) yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü O.S.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.