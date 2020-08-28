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    Sivas’ta koronavirüs tedavisi gören milli eğitim şube müdürü öldü

    Müdür Mehmet Darıca’nın, koronavirüs tedavisi görürken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
    • İHA
    • 28.08.2020 - 11:24
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    Sivas’ta koronavirüs tedavisi gören milli eğitim şube müdürü öldü

    Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Darıcı, geçtiğimiz günlerde öksürük ve baş ağrısı şikayetleriyle Sivas Numune Hastanesi'ne başvurdu.

    Yapılan tetkikler sonucu Darıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıkınca tedavisine başlandı.

    SAĞLIK DURUMU ANİDEN KÖTÜLEŞTİ

    Bir süre normal serviste tedavisi süren Darıcı’nın, sağlık durumu kötüye gidince yoğun bakım ünitesine alındı.

    Sivas’ta koronavirüs tedavisi gören milli eğitim şube müdürü öldü #1

    TEDAVİ GÖRÜRKEN, KALP KRİZİ GEÇİRDİ

    Darıcı, sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Darıcı'nın, memleketi Sivas'ın Altınyayla ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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