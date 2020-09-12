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    Sivas'ta koronavirüse yakalanan esnaf satış yaparken yakalandı

    Sivas'ta koronavirüs teşhisi konulmasına rağmen hediyelik eşya dükkanını açıp satış yapan N.A., ambulansla alınıp Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
    • DHA
    • 12.09.2020 - 14:09
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    Sivas'ta koronavirüse yakalanan esnaf satış yaparken yakalandı

    Sivas kent merkezindeki Atatürk Caddesi üzerinde hediyelik eşya dükkanı bulunan N.A., korona testinin pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya alındı.

    Ancak N.A., dükkanını açarak satış yapmaya başladı. Durum polise ihbar edildi. Hemen dükkana giden polis ekipleri, N.A.'yı kahvaltı yaparken görüntüledi.

    AMBULANSLA ALINDI

    Ardından da sağlık ekiplerine bilgi verdi. Adrese gönderilen ambulans ile alınan N.A., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi yanında bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurda yerleştirilerek, gözetim altına alındı.

    Sivas ta koronavirüse yakalanan esnaf satış yaparken yakalandı #1

    "HABERİM YOKTU"

    N.A., "Testimin pozitif olduğunu bilmiyordum. Benim haberim olmadığı halde başkalarının haberi olmuş, beni şikayet etmişler. Bilgim yoktu. Ne olacağını bilmiyorum?" dedi.

    Sivas'ta koronavirüse yakalanan esnaf satış yaparken yakalandı VİDEO

    Sivas ta koronavirüse yakalanan esnaf satış yaparken yakalandı #2

    YURDUN MASRAFLARINI ÖDEYECEK

    N.A.'nın yurtta kaldığı dönemdeki tüm konaklama ve yiyecek masrafları, kendisinden tahsil edilecek.

    Sivas ta koronavirüse yakalanan esnaf satış yaparken yakalandı #3

    Sivas ta koronavirüse yakalanan esnaf satış yaparken yakalandı #4

    Sivas ta koronavirüse yakalanan esnaf satış yaparken yakalandı #5

    Sivas ta koronavirüse yakalanan esnaf satış yaparken yakalandı #6

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